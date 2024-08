W Proletarsku w sobotę doszło do ataku na bazę paliwową "Kaukaz". Sytuacja od tego czasu nie została opanowana. W Interii informowaliśmy , powołując się na doniesienia lokalnych władz, że do ataku wykorzystano drony.

Magazyny należą do rosyjskiej Federalnej Agencji Rezerw Materiałowych. Według nieoficjalnych informacji zniszczonych zostało aż 11 zbiorników . W akcji gaśniczej bierze udział nawet 300 strażaków. Rezultat działań jest marny - nad terenem nadal unosi się czarna chmura dymu.

Rosja. Ukraińska ofensywa na obwód kurski

Od 6 sierpnia Ukraińcy usiłują rozproszyć uwagę wroga, prowadząc działania ofensywne na terytorium Rosji. Choć nie ma bezpośredniego potwierdzenia, czy sytuacja w Proletarsku to element ofensywy, Rosja obarczyła winą za zdarzenie stronę ukraińską.

Rosja. Seria ataków na obiekty infrastruktury krytycznej

To nie pierwszy raz, gdy płonie infrastruktura krytyczna w Rosji. Od pewnego czasu Kreml ma do czynienia z serią ataków na magazyny amunicji i inne obiekty, których ostrzał prowadzi do pożarów.