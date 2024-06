Wojna na Ukrainie. Zacięte walki w obwodzie charkowskim

Obecnie cel Kijowa jest jeden: zmuszenie wroga do przejścia do działań defensywnych. Obrona Ukraińców ma być wzmocniona przez dostawy amunicji. Wojskowy zaznaczył, że sytuacja na froncie "jest złożona". Pomimo to "siły obronne robią wszystko, co w ich mocy".