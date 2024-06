Schwytani w Ukrainie rosyjscy żołnierze opowiedzieli o sytuacji w armii Putina. - Kiedy wysyłają do szturmu, nie ma już odwrotu. Widziałem, jak 70 naszych wyszło, a po kilku godzinach przy życiu zostało dziewięciu - mówił jeden z bojowników. Kolejny narzekał na warunki panujące w armii i kary w przypadku niezastosowania się do rozkazu. Na pytanie, z kim walczą, wielu wojskowych spuściło głowy. - Wychodzi na to, że przeciwko wam - powiedział w końcu jeden z nich.