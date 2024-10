Specjalny wysłannik papieża do spraw Ukrainy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi, przybył w poniedziałek do Moskwy - podała agencja Ansa. To jego druga wizyta w Rosji od czasu rozpoczęcia pełnowymiarowej agresji Kremla na Ukrainie. Zaledwie trzy dni temu w Watykanie doszło z kolei do spotkania papieża z Wołodymyrem Zełenskim.