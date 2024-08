Prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły pierwszy, udany test rakiety balistycznej. To historyczny moment dla ukraińskiej armii, która do tej pory nie dysponowała tego typu bronią. - To okazja do rażenia celów na odległość, na przykład gdzieś daleko od Moskwy i w samej Moskwie - ocenia ekspert wojskowy Aleksander Kowalenko.