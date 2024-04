Posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Niemczech Ukraińcy nie muszą mieć ważnego ukraińskiego paszportu, by móc pozostać w kraju - donosi Europejska Prawda, powołując się na informacje portalu Deutsche Welle. Miał on zwrócić się do władz lokalnych Berlina o zapytanie w tej sprawie. W publikacji wskazano, że kwestie związane z pobytem cudzoziemców w Niemczech należą do kompetencji władz regionalnych.

