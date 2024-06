- Nastąpiła przerwa w ostrzale, co moim zdaniem ma związek z tym, że sprzęt, którym ostrzeliwano Charków, został pomyślnie trafiony - przekazał burmistrz miasta Ihor Terechow. Dodał, że ataki rosyjskie nie straciły na intensywności, ale były mniej skuteczne. Zdaniem burmistrza ma to ścisły związek ze zgodą krajów NATO na użycie przekazanej broni do ostrzeliwania celów na terytorium Rosji.