Zgodnie z informacjami "Bilda", Rosjanie mają analizować propozycje , zastanawiając się, czy nie są one "zbyt dobre, aby być prawdziwymi". Przedstawiciele ukraińskich władz zwracają z kolei uwagę, że propozycje Gutteresa są "obraźliwe". Uważają także, że są one "nagrodą za agresywne zachowanie Rosji".

Ukraina: Nasze stanowisko pozostaje niezmienne

Kijów nie zgadza się na powrót do umowy zbożowej na takich warunkach. "Stanowisko strony ukraińskiej pozostaje niezmienne: osłabienie części reżimu sankcyjnego wobec Rosji w zamian za przywrócenie umowy zbożowej będzie zwycięstwem rosyjskiego szantażu żywnościowego i zaproszeniem Moskwy do kolejnych fal szantażu" - oświadczył w piątek Ołeh Nikołenko, rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Jak dodał, wspólnota międzynarodowa powinna pracować nad tym, by Rosja wróciła do przestrzegania swoich zobowiązań, zamiast - poprzez ustępstwa - wzmacniać jej poczucie bezkarności i zachęcać do kolejnej agresji. Nikołenko zaznaczył, że Ukraina jest gotowa do kontynuowania eksportu zboża na rynki światowe zarówno w ramach tzw. inicjatywy czarnomorskiej, jak i innymi kanałami.