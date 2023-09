Jest to związane z trwającymi działaniami kontrofensywnymi Sił Zbrojnych Ukrainy, które atakują rosyjskie linie obrony na niemal całej długości frontu zaporoskiego.

- Cokolwiek wydarzy się w strefie konfliktu, gdziekolwiek by to było, każdy może stracić na wypadku nuklearnym, dlatego wzywam do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby temu zapobiec - dodał.