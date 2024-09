"Wybraliśmy najsłabszy punkt". Generał Syrski o powodach ataku Ukrainy

- Dla nas ten kierunek zawsze stanowił zagrożenie. Dlatego oceniając nasze możliwości, wybraliśmy najsłabszy punkt w obronie wroga - powiedział generał Ołeksandr Syrski o tym, dlaczego Ukraina postanowiła zaatakować właśnie obwód kurski. Według generała pozwoliło to na osiągnięcie znacznych celów strategicznych. Dodał, że zaatakowanie obwodu kurskiego i wejście w głąb Rosji pozwoliło okupantowi odczuć to, co Ukraina czuje każdego dnia.