" Strona usług państwowych Rosji leży . System głosowania leży. Specjaliści komputerowi HUR obeszli wszystkie systemy ochrony. Tak będzie do końca głosowania" - poinformowało źródło.

Ukraińcy zakłócili wybory prezydenckie w Rosji. Zhakowali system

Jedna Rosja powiadomiła wcześniej w sobotę, że padła ofiarą ataku cybernetycznego polegającego na rozległej blokadzie jej stron internetowych, w związku z czym zawiesiła mniej istotne serwisy, by odeprzeć atak - przekazała agencja Reutera.

Wybory w Rosji. Specjalne orędzie Władimira Putina

Jeszcze zanim lokale wyborcze zostały na dobre otwarte, Władimir Putin wygłosił specjalne orędzie do obywateli. - Trzeba nie tylko oddać głos, ale stanowczo zadeklarować swoją wolę i aspiracje , swoje osobiste zaangażowanie w dalszy rozwój Rosji , bo wybory to krok w przyszłość - mówił na nagraniu opublikowanym przez Kreml.

Rosyjski dyktator nawiązał także do problemów Rosji. - Jestem przekonany, że rozumiecie jak trudny okres przeżywa teraz nasz kraj, przed jakimi wyzwaniami stoimy niemal we wszystkich obszarach. By w dalszym ciągu godnie na nie odpowiadać i skutecznie pokonywać trudności, nadal musimy być zjednoczeni i pewni siebie - dodał.