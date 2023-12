- Rosjanie tracą sprzęt i personel, będą tracić nadal. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy Federacja Rosyjska straci jeszcze więcej. W związku z tym, ich problemy wzrosną. Dlatego Rosja słabnie, a my mamy czas na wzmocnienie naszych zasobów do działań ofensywnych. Trudno to przewidzieć, ale na pewno mamy czas, aby przygotować się do udanej kontrofensywy już w 2024 roku - podkreślił.