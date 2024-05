Wołodymyr Zełenski uda się we wtorek do Belgii - przekazała kancelaria premiera tego kraju. Prezydent Ukrainy spotka się tam m.in. z szefem rządu, by podpisać umowę dwustronną w zakresie bezpieczeństwa. Według ustaleń portugalskich mediów przywódca uda się również do Lizbony, a także Paryża.