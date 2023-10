Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego wizyta w kwaterze głównej NATO w Brukseli będzie "kluczowa" dla zapewnienia Ukrainie ochrony tej zimy , gdy kraj ten przygotowuje się do intensyfikacji rosyjskich ataków. To pierwsze odwiedziny przywódcy walczącej z rosyjską agresją Ukrainy w belgijskiej siedzibie Sojuszu od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku.

Jens Stoltenberg: Putin przygotowuje się do użycia zimy jako broni

Szef NATO podkreślił rolę obrony przeciwlotniczej w ochronie ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej. - Prezydent Putin przygotowuje się znowu do użycia zimy jako broni , czyli atakowania systemów energetycznych, infrastruktury gazowej. Musimy temu zapobiec - zadeklarował sekretarz generalny.

- Przygotowujemy się, jesteśmy gotowi. Teraz potrzebujemy wsparcia ze strony przywódców NATO. Po to tu jestem - powiedział Wołodymyr Zełenski i dodał, że systemy obrony przeciwlotniczej są dla Ukrainy priorytetem. - Są to bardzo konkretne rzeczy, w bardzo konkretnych punktach geograficznych. Żeby ratować sieci energetyczne, ludzi, zboże przeznaczone dla Afryki, Azji, świata - przekonywał Zełenski.

Prezydent Zełenski: Przywódcy powinni udać się do Izraela

Ukraiński prezydent wezwał w środę przywódców zachodnich państw, by zjednoczyły się wokół narodu Izraela , tak jak to zrobili wokół Ukrainy po inwazji Rosji w lutym 2022 roku. Zachód ma według Zełenskiego pokazać Izraelowi, że "nie jest sam". - Jesteśmy krajem toczącym wojnę, dlatego doskonale rozumiemy sytuację, w jakiej znalazł się Izrael - stwierdził prezydent.

- Moje zalecenie dla przywódców, aby udali się do Izraela, i żeby wspierali ludzi , po prostu ludzi. Nie mówię o żadnych instytucjach, tylko o wspieraniu ludzi, którzy doświadczyli ataków terrorystycznych - powiedział podczas wizyty w siedzibie NATO.

Według Zełenskiego międzynarodowa solidarność jest najlepszym sposobem na powstrzymanie wojny i powstrzymanie Rosji oraz Iranu. - Nie możemy dawać agresorom najmniejszego pretekstu, by myśleli o trzeciej wojnie światowej , o nowej fali agresji. Jeżeli jest silne poparcie ludzi, to oznacza jedność - stwierdził ukraiński prezydent.

Odniósł się również do uszkodzenia gazociągu łączącego Finlandię z Estonią. We wtorek po południu pojawiła się informacja, że podwodny gazociąg i kabel telekomunikacyjny, łączące dwa te kraje pod Morzem Bałtyckim, zostały naruszone. Fiński rząd poinformował, że mogły przyczynić się do tego zamierzone działania zewnętrzne.