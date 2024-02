"Sygnał dla Moskwy"

- To wyraźny sygnał dla Moskwy, że Europa wytrzyma i że Europy nie rozerwą żadne niszczycielskie fale, które wymyśla się na Kremlu. Ale jednocześnie jest to wyraźny sygnał wysłany za Atlantyk - sygnał, że Europa bierze na siebie zobowiązania. (...) Czekamy na decyzję Ameryki - dodał nawiązując do amerykańskiego pakietu wsparcia, wciąż blokowanego przez Kongres USA.