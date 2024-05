Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie wykorzysta podróż do Francji i Włoch, aby zwrócić się z prośbą do NATO o zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą - donosi Politico. Niewykluczone, że do jego oczekiwań częściowo przychylą się USA. Ukraiński prezydent będzie też domagał się zwiększenia wsparcia militarnego oraz zajęcia rosyjskich aktywów m.in. przez europejskie kraje.