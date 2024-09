Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski chce "zmusić" Rosję do zawarcia pokoju

Ukraiński przywódca wskazał, że jedyne, co mogą usłyszeć od rosyjskiego prezydenta, to że jest "zdenerwowany, ponieważ korzystamy z naszego prawa do obrony naszych ludzi".

Zełenski ocenił, że Rosji nie da się polubownie nakłonić do zaprzestania działań wojennych. - Rosję można jedynie zmusić do zawarcia pokoju, i to jest dokładnie to, co trzeba zrobić - zmusić Rosję do pokoju - powiedział.