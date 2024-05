Rosjanie w zeszłym tygodniu rozpoczęli działanie ofensywne w obwodzie charkowskim . W piątek wróg próbował przebić się przez obronę wojsk ukraińskich. W związku z natarciem ukraińskie jednostki musiały wycofać się z niektórych pozycji w tym rejonie. Zacięte walki trwają, wróg wysyła do miasta kolejne wojska.

Ukraina-Rosja. Kolejna ofensywa. Wołczańsk zagrożony

Nie jest to pierwszy tego typu atak na miasto. Jak przypomina amerykańska edycja "Forbesa", wojska rosyjskie zajęły Wołczańsk na początku inwazji w 2022 roku. Siedem miesięcy później w ramach pierwszej kontrofensywy Ukraińcy wyzwolili miasto . Do tej pory sytuacja była opanowana.

"Teraz tysiące mieszkańców ucieka, niektórzy po raz drugi w ciągu nieco ponad dwóch lat, do miasta zbliżają się jednostki trzech rosyjskich pułków. Rosyjskie wojska celowo sondują luki na pozycjach ukraińskich, które mogą znajdować się w Wołczańsku i okolicach. Koncentrują się na sektorach, gdzie położenie geograficzne jest korzystne. W przypadku Wołczańska oznacza to podejście do miasta od północnego zachodu, gdzie rzeka Doniec tworzy barierę ochronną na prawej flance Rosji" - podaje magazyn Forbes.