Radosław Sikorski w czwartek przebywał w siedzibie NATO w Brukseli. Rozmowy dotyczyły wsparcia Sojuszu dla walczącej z Rosją Ukrainy.

Po spotkaniu szefów resortów spraw zagranicznych zagrał głos w rozmowie z mediami. Tam zapowiedział misję NATO w Ukrainie.

Ukraina. Radosław Sikorski o misji NATO

- Podjęliśmy decyzję o ustanowieniu misji natowskiej. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny, ale że będziemy teraz mogli wykorzystać koordynacyjne, szkoleniowe, planistyczne zdolności Sojuszu do wspierania Ukrainy w bardziej skoordynowany sposób - mówił Radosław Sikorski. Reklama

Polityk skomentował też pomysł utworzenia przez NATO specjalnego pięcioletniego funduszu pomocowego na rzecz Ukrainy w wysokości 100 mld dolarów.

Jak zaznaczył szef polskiej dyplomacji, Władimir Putin musi zrozumieć, że jeśli będzie taka potrzeba, to Sojusz Północnoatlantycki stać na długotrwały konflikt.

- Ważne by było, aby Putin zrozumiał, że planujemy - jak trzeba - to na parę lat. Nie jest on w stanie tego wygrać w ciągu paru miesięcy czy w ciągu nawet roku czy dwóch - tłumaczył Sikorski.

Jak zaznaczył szef polskiego MSZ, "jako Sojusz Północnoatlantycki jesteśmy 20 razy bogatsi" od Rosji Putina i "jak trzeba będzie, to stać na długotrwały konflikt".

- 100 mld dolarów to dużo pieniędzy. (...) Uważam, że sygnał polityczny byłby ważny. Skoro mamy na niego sprawiedliwie łożyć, czyli w proporcji do PKB, to sprawa jest godna rozważenia. Jak to bywa wśród sojuszników, nie wszyscy od razu się zgadzają, ale docieramy stanowiska. Ja uważam to za cenną inicjatywę - mówiłszef polskiej dyplomacji. Reklama

Pytany o umowy dwustronne dotyczące współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, Sikorski potwierdził, że prace nad taką umową między Warszawą a Kijowem są "już stosunkowo zaawansowane", ale nie ma jeszcze daty jej podpisania.

W rozmowie z propagandową agencją RIA Novosti szef komisji obrony rosyjskiej Dumy Państwowej powiedział, że "utworzenie misji NATO na Ukrainie może oznaczać legalizację kolejnych kroków, Rosja będzie je uważnie monitorować".

Jens Stoltenberg: NATO nie planuje wysłać na Ukrainę swoich wojsk

Z kolei sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg skomentował wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który powiedział w czwartek w rozmowie z dziennikarzami, że "NATO zmierza w kierunku bezpośredniej konfrontacji" i że "było już zaangażowane w konflikt wokół Ukrainy, a teraz zaczyna się przesuwać coraz bliżej naszej (rosyjskiej) granicy oraz rozbudowywać coraz bliżej naszej granicy swoją infrastrukturę wojskową".

- NATO nie jest i nie będzie stroną konfliktu w Ukrainie - podkreślił sekretarz generalny, dodając, że Sojusz nie planuje wysyłać na Ukrainę swoich wojsk, ale będzie jej nadal dostarczał pomoc wojskową. Przypomniał, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, a ta ma prawo bronić swojego terytorium. - Samoobrona jest legalna, a my jako sojusz mamy prawo wspierać Ukrainę - powiedział Stoltenberg. Reklama

Kto będzie kolejnym sekretarzem generalnym NATO?

Radosław Sikorski wymijająco odpowiedział na pytania o trwające dyskusje na temat wyboru kolejnego sekretarza generalnego NATO, który zastąpi na stanowisku Jensa Stoltenberga.

Oficjalnie w wyścigu o fotel sekretarza generalnego NATO bierze udział premier Holandii Mark Rutte i prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

- Wywiązała się dyskusja, w której poparłem głos jednego z kolegów, że nasz region jest niedoreprezentowany w strukturach dowódczych, kierowniczych, i to zresztą nie tylko Sojuszu Północnoatlantyckiego - także Unii Europejskiej, także w ONZ. Będziemy energicznie działać, aby więcej Polaków, więcej osób z naszego regionu sprawowało kierownicze funkcje w tych trzech obszarach - zapowiedział.

***

