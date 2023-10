Ukraińskim aktywistom udało się dostać do prywatnych materiałów przechowywanych na poczcie elektronicznej pułkownika Romana Erszowa. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, dzięki temu znaleziono k olejne już dowody na udział rosyjskich jednostek policyjnych w inwazji na Ukrainę.

Erszow to bowiem szef jednostki specjalnej rosyjskiej Gwardii Narodowej OMON w obwodzie kałuskim. Dowodził on także inwazją na miasto Prypeć w Ukrainie w 2022 roku. Podpułkownikiem był od lutego 2022 roku, następnie dzięki udziałowi w działaniach wojennych w Ukrainie otrzymał stopień pułkownika.

Ukraina. U rosyjskiego dowódcy dowody na udział w inwazji

Ukraina. Włamali się do poczty Rosjanina. Tam tajne dane

Kolejnymi materiałami, które uzyskali hakerzy, były różnego rodzaju dokumenty analityczne, w tym informacje na temat działania pistoletów 9 mm MPL i MPL-1 oraz pistoletów Lebiediewa. Jak informuje portal, to broń, która została opracowana dla jednostek Gwardii Narodowej. Podczas dwóch lat eksploatacji wykazano, że nie nadają się one do efektywnego użycia.