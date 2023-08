Fundacja rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego odkryła, że pomimo wojny w Ukrainie, Estońskie firmy dostarczały części zamienne do prywatnego jachtu Władimira Putina - podał dziennik "Postimees". Sprzęt został przewieziony z Petersburga do fabryki w Niemczech, a potem z powrotem do Rosji.