Władimir Putin rzuca groźbami. "Nie spodoba im się odpowiedź"

Władimir Putin powiedział w czwartek, że "nie wyklucza wysłania broni do Korei Północnej " . Nazwał to "reperkusjami dla Zachodu zaopatrującego Ukrainę ".

- Ci, którzy wysyłają te rakiety, myślą, że nie walczą z nami, ale powiedziałem - w tym w Pjongjangu - że zastrzegamy sobie prawo do dostarczania broni do innych regionów świata, w odniesieniu do naszych umów z Koreą Północą - oświadczył Putin. - Nie wykluczam tego - dodał.