Platformy z aferą w tle. Przedwojenna historia wież Bojki

Korupcja to jeden z największych problemów Ukrainy, z którym kraj zmaga się od czasów radzieckich. Od sierpnia 1991 roku, kiedy państwo odzyskało niepodległość, nie udało się znacząco poprawić tej sytuacji. Na dobrą sprawę dopiero agresja Rosji z lutego 2022 dała impuls do pierwszych faktycznych, zakrojonych na większą skalę zmian. Jeżeli kraj chce utrzymać kurs na zachód, będzie też musiał utrzymać obrany kurs antykorupcyjny – akcesja do Unii Europejskiej będzie bowiem uzależniona od ograniczenia skali takich patologii.

Wracając do wież Bojki, podpis pod umową zakupu faktycznie składał minister, jednak aktualna nazwa przylgnęła do nich dopiero po wybuchu afery związanej z kwotą transakcji.

Postępowanie wszczęto w lecie 2014 roku, dochodzenie dotyczyło defraudacji państwowego majątku. Jak podaje portal RBC-Ukraine, dokładna treść postawionego wtedy zarzutu to "przywłaszczenie mienia na szczególnie dużą skalę lub przez zorganizowaną grupę przestępczą". Jurij Bojko został nawet przesłuchany w 2015 roku. Już wtedy było wiadomo, że w proceder było zamieszanych znacznie więcej osób, na czele z ówczesnym prezydentem, Wiktorem Janukowyczem. W wyniku ustaleń rozpoczął się nawet kolejny proces, tym razem o defraudację "tylko" 60 milionów dolarów . Nie udało się jednak doprowadzić sprawy do końca, ponieważ większość podejrzanych szybko znalazła się za wschodnią granicą.

Nie dotyczy to akurat Bojki, który do dziś zasiada w ukraińskim parlamencie.

Wieże Bojki w rękach Rosjan. Co działo się z platformami po aneksji Krymu?

Ukraina kontratakuje. Wrześniowe sukcesy na Morzu Czarnym

W wyniku desantu Ukraińcy przejęli zapas niekierowanych rakiet do śmigłowców, a także stację radiową "Newa" – system do śledzenia ruchu statków i okrętów na Morzu Czarnym. Przechwycone w trakcie operacji urządzenia same w sobie nie byłyby jednak warte nakładu sił i środków koniecznych do przejęcia kontroli nad tymi obiektami.