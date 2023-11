Wielkie wsparcie Korei Północnej dla Rosji. Doniesienia wywiadu

Spekulacje na temat możliwego wsparcia przez Pjongjang rosyjskich zapasów amunicji, wyczerpanych podczas przedłużającej się wojny z Ukrainą, pojawiły się we wrześniu, kiedy przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un udał się do Rosji, aby spotkać się z Władimirem Putinem .

Według południowokoreańskiego wywiadu doniesienia te potwierdziły się. Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 transportów amunicji do wykorzystania w wojnie z Ukrainą, co odpowiada milionowi pocisków artyleryjskich - podał wywiad Korei Południowej.