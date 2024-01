Wielkie manewry NATO. Rosja ma plan

Ministerstwo utrzymywało i pozostaje przy swoim stanowisku, że to Moskwa dąży do deeskalacji napięcia między stronami . Gestem dobrej woli Kremla miało być przeniesienie własnych manewrów wojskowych w głąb kraju. Tymczasem ćwiczenia NATO mają się odbyć tuż pod nosem Rosjan.

"ISW nadal uważa, że Putin napadł na Ukrainę w 2022 roku nie po to, by bronić Rosji przed nieistniejącym zagrożeniem ze strony NATO, lecz po to, by osłabić i w ostatecznym rozrachunku zniszczyć NATO - i ten cel nadal mu przyświeca" - napisano w raporcie.