W tym tygodniu podpisaliśmy nowe umowy na broń dla Ukrainy i to nie tylko dostaw, ale i produkcji - ogłosił Wołodymyr Zełenski w codziennym przemówieniu do narodu. Prezydent Ukrainy podsumował swoje wizyty we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech ogłaszając podpisanie kolejnych umów na dostawy broni.