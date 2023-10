"To kompaktowy robot, którym można kierować zdalnie i wykonywać działania bojowe, np. szturmować pozycje bądź ich bronić" - poinformował w komentarzu w mediach społecznościowych wicepremier, sprawujący również funkcję ministra ds. transformacji cyfrowej.

Nowy robot bojowy. Wicepremier Ukrainy opublikował zdjęcia

Jak dodał Mychajło Fedorow, robot bojowy wyposażony jest w czołgowy karabin maszynowy, kamerę obrotową i pancerz chroniący przed ostrzałem. Na załączonych fotografiach widać egzemplarz próbny, który przeszedł testy i będzie ulepszany, a potem skierowany do produkcji masowej.

Technologie i innowacje są "kluczem do zwycięstwa" i pomagają w zdobyciu przewagi na polu walki - podkreślił Fedorow.

Wołodymyr Zełenski o flocie morskich dronów. "Pierwsza na świecie"

Tymczasem prezydent Ukrainy przekazał, że jego kraj stanie się pierwszym państwem na świecie posiadającym własną flotę bezzałogowych dronów morskich. - Już zmusiły Rosjan do ukrycia swoich statków - powiedział.

Wołodymyr Zełenski na Międzynarodowym Forum Przemysłu Obronnego przekazał, że w warunkach wojny "ukraińscy producenci stają się coraz potężniejsi" . Jego zdaniem nie dotyczy to tylko państwowych przedsiębiorstw, ale i prywatnych firm, które dopiero rozpoczęły działalność, ale już sprawdziły się "bardzo dobrze".

- Świat widzi, do czego zdolne są ukraińskie rakiety, nasze technologie i ukraińskie drony. Tworzymy pierwszą na świecie flotę morskich dronów, co czyni rosyjskie okręty wojenne bezużytecznymi i zmusza je do ukrywania się - mówił Zełenski.