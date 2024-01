Polityk, który upomniał się o Zakarpacie, to lider węgierskiej, skrajnie prawicowej partii Ruch Naszej Ojczyzny. Kontrowersyjne słowa padły w sobotę na dorocznej konferencji ugrupowania w Budapeszcie.

Laszlo Toroczkai podkreślał w czasie swojego wystąpienia, że jego formacja opowiada się za zakończeniem wojny w Ukrainie . Ocenił przy tym, że to presja ze strony " międzynarodowej finansjery " doprowadziła do konfliktu zbrojnego między Moskwą a Kijowem. Prócz tego zaznaczył, że wojna ta ma na celu " zniszczyć Europę i posłać gospodarkę kontynentu na dno".

Węgry: Skrajnie prawicowy polityk o podziale Ukrainy

- Jeśli ta wojna zakończy się utratą państwowości przez Ukrainę, bo to jest również istotą tego konfliktu, to w imieniu jedynej węgierskiej partii, która zajmuje takie stanowisko, pozwolę sobie powiedzieć, że będziemy rościć sobie prawo do Zakarpacia - oznajmił. W reakcji na jego słowa na sali rozległy się brawa - opisuje Biełsat.