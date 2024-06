Pierwsza deklaracja kolejnego pakietu wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy padła z ust prezydenta Emmanuela Macrona. Głowa państwa ogłosił, że w najbliższym czasie rozpocznie się szkolenie pilotów, które odbędzie się we Francji .

- Jutro rozpoczniemy nowy program współpracy i ogłosimy dostawę serii Mirage 2000-5, francuskich samolotów bojowych, które pozwolą Ukrainie bronić jej lądu i przestrzeni powietrznej. Od jutra rozpoczniemy program szkolenia pilotów i przekażemy te samoloty do końca roku - stwierdził. - Potrzebujemy 5-6 miesięcy na przeszkolenie ich (ukraińskich pilotów - red.) we Francji, aby byli gotowi do końca roku - dodał.