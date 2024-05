F-16 dla Ukrainy. "Przylecą latem"

O przekazaniu samolotów F-16 do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy mówił kilka dni wcześniej ambasador Danii w Ukrainie Egberg Mikkelsen . Dyplomata w rozmowie z RKB-Ukraina stwierdził, że rozmawiał w tej sprawie z szefową rządu, która poinformowała go, że sprzęt zostanie przekazany latem tego roku.

- Zadałem jej to pytanie i powiedziała, że samoloty przylecą latem tego roku. Nie określiła, w którym miesiącu. Mogę jedynie odnieść się do tego, co powiedziała - mówił wówczas Mikkelsen.