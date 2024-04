Szef Ministerstwa Gospodarki Niemiec wyraził pewność co do tego, że "Władimir Putin nie ograniczy się do Ukrainy: jeśli odniesie tam sukces, z pewnością będzie kontynuował wojnę z innymi". - Dlatego dla naszego bezpieczeństwa i pokoju w Europie ważne jest, aby Ukraina skutecznie się obroniła i abyśmy jej pomagali - powiedział w Kijowie Habeck. Dodał też, że Niemcy będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne.