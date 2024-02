"W celu zwiększenia zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy do korzystania z bezzałogowych i zrobotyzowanych systemów powietrznych, morskich i naziemnych, a także w celu zapewnienia gotowości do korzystania z takich systemów zgodnie z ich przeznaczeniem " - napisano.

Wołodymyr Zełenski: Ten rok powinien być decydujący

- To nie jest kwestia przyszłości, to coś, co już w najbliższym czasie powinno dać bardzo konkretny rezultat. Ten rok powinien być decydujący pod wieloma względami. I oczywiście, na polu walki. Drony, systemy bezzałogowe, udowodniły swoją skuteczność w bitwach na ziemi, w powietrzu i na morzu - stwierdził.

- Odpieranie ataków na ziemi to w dużej mirze zasługa dronów. Niszczenie na dużą skalę najeźdźców i ich wyposażenia to także drony. Teraz lista zadań jest jasna: specjalne pełnoetatowe stanowiska do pracy z dronami, jednostki specjalne, skuteczne szkolenie, usystematyzowanie doświadczeń, ciągłe skalowanie produkcji i pozyskiwanie najlepszych pomysłów, najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. To zadanie dla wojska, a także dla Ministerstwa Obrony Narodowej i rządu w ogóle - przekonywał prezydent Ukrainy.