Ważą się losy Charkowa. Eksperci wskazują na kluczową decyzję

Instytut Studiów nad Wojną podkreślił, że ataki powietrzne na Charków trwają od kilku tygodni i były stopniowo intensyfikowane. Celem tych działań jest osłabienie obrony i zmuszenie mieszkańców do opuszczenia miasta.

W swojej najnowszej analizie ISW przekazało, co należałoby zrobić, by powstrzymać kolejne rosyjskie naloty na metropolię i jej okolice.

Ukraina-Rosja. Naloty na Charków. ISW o tym, co rozwiązałoby problem

Amerykański think tank twierdzi, że ukraińska armia może ograniczyć ataki z nieba , ale do tego potrzebuje zgody zachodnich sojuszników na użycie ich systemów obrony powietrznej w przestrzeni Rosji .

Według analityków Kreml wykorzystuje swoją przewagę powietrzną do terroryzowania obwodu charkowskiego, ponieważ ma świadomość, że państwa zachodnie zabraniają uderzania w cele na terytorium Rosji przy pomocy przekazanych baterii.

"Wystarczające pokrycie nieba systemami obrony powietrznej w obwodzie charkowskim umożliwiłoby Siłom Zbrojnym Ukrainy powstrzymanie rosyjskich samolotów. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zachodni partnerzy pozwolą Kijowowi na wykorzystanie swoich systemów do przechwytywania samolotów wroga w rosyjskiej przestrzeni powietrznej" - stwierdzili eksperci.

Charków pod rosyjskim ostrzałem. Nieustanny alarm powietrzny

Alarm powietrzny nad stolicą regionu obowiązywał nieprzerwanie przez ponad 16 godzin do niemal 1 w nocy z czwartku na piątek. Mieszkańcy nie mieli jednak czasu na wytchnienie, ponieważ po chwili ponownie włączono go na niespełna 30 minut, a następnie po raz kolejny krótko po 3 w nocy - ten obowiązuje już od ponad niemal pięciu godziny.

Rosja prowadzi ofensywę. Wicepremier Ukrainy: Mieszkańcy mnie zadziwili

O tym, jak trudna jest sytuacja w Charkowie i okolicach, mówiła w rozmowie z PAP wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. W jej ocenie choć samo miasto nie jest póki co zagrożone działaniami zbrojnymi, to Rosjanie dążą tymi nalotami do wywołania paniki wśród ludności.