Walki w "szarych strefach". Rosja próbuje się przebić w głąb

Zaznaczył jednak, że w regionie trwają aktywne działania bojowe. - Nasi obrońcy niszczą wroga na absolutnie całym terytorium. Obserwujemy jego działania - mówił. - Nasi nie stracili ani jednej pozycji na kierunku kupiańskim, ani na północy. Teraz sytuacja jest naprawdę ciężka , wróg zintensyfikował swoje działania na nowym kierunku, ale to jest całkowicie pod kontrolą - dodał.

Jak zwraca uwagę portal Unian, Rosja wielokrotnie przekazywała, że chce zająć Charków i planuje to zrobić . "W Ukrainie takie działania ze strony wroga nazwano operacją informacyjno-psychologiczną". W ocenie ekspertów, problemy z zajęciem całego Donbasu spowodowały, że Rosja zaczęła "uciekać się" do działania w obwodzie charkowskim.

Rosja "chwali się sukcesem". Ukraina wskazuje na walki

Co więcej, o wymienianych przez resort obrony Rosji wsiach informował także w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podawano w komunikacie, miejsca te znajdują się w tzw. "szarej strefie", czyli na terytorium, na którym siły ukraińskie utrzymują obronę .

Wojna w Ukrainie. Rosja ma konkretny cel w działaniach pod Charkowem

Amerykański think tank Instytut studiów na Wojną ocenił, że Rosjanie szturmują północną część obwodu charkowskiego, by odciągnąć siły ukraińskie z innych odcinków frontu . Zdaniem ekspertów, działania na Charkowszczyźnie mają ograniczony charakter i nie wskazują na operację, której celem byłoby zajęcie miasta.

Zdaniem analityków do ofensywy na Charków Rosja potrzebowałaby znacznie większych sił, które posiada na tym kierunku. Eksperci oszacowali, że do działań rosyjskie siły musiałby mieć do 300 tys. żołnierzy. W tym samym czasie ISW w poniedziałek podawało, że r osyjska armia zgromadziła około 50 tys. żołnierzy w obwodach biełgorodzkim, kurskim i briańskim - w pobliżu granicy z Ukrainą.