We wtorek "Financial Times" podał, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podjął już decyzję o usunięciu generała Wałerija Załużnego z dotychczasowego stanowiska .

Wałerij Zalużny odwołany? Nowe ustalenia "FT"

Wszystkie cztery osoby, na które powołuje się "Financial Times", stwierdziły, że jedynymi kwestiami do ustalenia są termin odejścia Wałerija Załużnego oraz to, czy przyjmie on nowe stanowisko oraz fakt, kto go zastąpi.