"Linia frontu w wojnie między Ukrainą a Rosją sięga teraz do Afryki" - podaje Wall Street Journal.

Wojna domowa pomiędzy rządem wojskowym a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchła w kwietniu 2023 roku. Ukraińcy mieli trafić do Sudanu w sierpniu ubiegłego roku. Zostali wezwani, by pomóc w wypchnięciu rebeliantów z Chartum, czyli stolicy państwa. Gazeta podaje, że Abdel Fattah al-Burhan zwrócił się o pomoc do Wołodymyra Zełenskiego po tym, jak w 2022 roku potajemnie dostarczył Ukrainie broń.