Szefowa komisji obrony niemieckiego parlamentu stwierdziła, że uzasadnionym byłoby używanie przez Ukrainę rakiet do ataków na terenie Rosji.

Ukraina a rakiety Taurus. Olaf Scholz się waha

Ukraina już od kilku miesięcy namawia władze w Berlinie do przekazania jej pocisków Taurus. Jak przypomniała agencja Unian, wahanie Niemców wciąż trwa, nawet w momencie, gdy ukraińska armia od dłuższego czasu ma w swoich zasobach brytyjskie i francuskie odpowiedniki Taurusów - rakiety Storm Shadow i Scalp .

Według niemieckich urzędników koalicyjny rząd w Niemczech już dawno zatwierdził dostawy rakiet do Ukrainy, ale kanclerz Olaf Scholz je "zamroził" .