Najemnicy z grupy Wagnera wrócili do domów

Są też tacy, którzy wrócili do życia "w cywilu". Jednak nie wszyscy potrafią poradzić "w nowej" rzeczywistości. - Nie mogę ogarnąć, co tu się dzieje. To nie dla mnie. Chcę z powrotem. Potrzeba dwóch-trzech tygodni, żeby się adaptować. Przywykłem do spania w okopach, a nie na miękkich łóżkach... Prześcieradło i kołdra - to nie dla mnie. Chcę jechać z powrotem. Minie urlop i pojadę na Ukrainę - powiedział serwisowi Wiorstka Leonid Iwanenko z Petersburga, były wagnerowiec.