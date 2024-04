W Ukrainie toczy się wojna dwóch regularnych bieda-armii

Tymczasem separatyści do spółki z Rosjanami strzelali po pozycjach ukraińskich ile wlezie, i to z najcięższych kalibrów. Ukraińcy nie pozostawali dłużni - i tak trwała sobie kanonada, w środku której spędziłem kilkanaście godzin.

Ukraina. Niejadalna "tuszonka"

Ogień zmusił moich ukraińskich towarzyszy do opuszczenia okopów - schroniliśmy się w piwnicach zrujnowanego ośrodka kolonijnego "Majak". Ściany drżały, tynk sypał się na głowy , a chłopcy co rusz złorzeczyli na "watników".

Kiwnąłem głową. Nad nami, w jednym z pomieszczeń magazynowych, zgromadzono setki puszek "tuszonki" , więc mogłoby się wydawać, że nie ma powodów do zmartwień. Rzecz w tym, że wieprzowiny (jeśli to rzeczywiście była wieprzowina...) przełknąć się nie dało, z uwagi na obrzydliwy smak i podłą jakość. "Tego nawet psy i koty żreć nie chcą...", mówili żołnierze, przeklinając armijną logistykę i wychwalając wolontariuszy, którzy na zapleczu przygotowywali posiłki z "normalnych produktów" i dowozili je pick-upami na front.

Skarby i śmieci Maksyma

Zeszliśmy do czegoś, co było piwnicą w piwnicy - małym pomieszczeniem wyposażonym w łóżko, stolik, krzesło i dwie skrzynie po amunicji.

Samowystarczalny sołdat

Co z tego, że w siły zbrojne Rosji mają bombowce strategiczne, zdolne razić rakietami na odległość dwóch i pół tysiąca kilometrów, że wysyłają w kosmos satelity obserwacyjne, a w podziemnych silosach trzymają rakiety międzykontynentalne z głowicami jądrowymi? Co z tego, skoro zwykły żołnierz na pierwszej linii często nie ma co zjeść i nie dostarcza mu się pitnej wody, w efekcie nie dość, że jest głodny, to jeszcze trawi go czerwonka.