Najpierw na wpis zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, a potem deputowany do Rosyjskiej Dumy Leonid Słucki. Ta pierwsza prowokacyjnie pytała, czy Polsce mało tego, co już przyleciało do naszego kraju z terytorium Ukrainy, a Słucki zapowiedział, że Rosja "na każdy cios odpowie uderzeniami odwetowymi".