"Zamiast jasno mówić, że to nie nasza wojna, zamiast izolować konflikt, to coraz więcej krajów wysyła na wojnę więcej broni i pieniędzy" - stwierdził Viktor Orban. Po raz kolejny premier Węgier wezwał do powstrzymania wsparcia dla broniącej się przed Rosją Ukrainy. W jego ocenie "korzystne" wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich w Stanach Zjednoczonych mogą doprowadzić do zakończenia konfliktu w przyszłym roku.