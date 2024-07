W dalszej części rozmowy Orban odniósł się do zakończonych podróży do Kijowa i Moskwy. Szef węgierskiego rządu przyznał, że obydwa spotkania były " przygotowywane w całkowitej tajemnicy ".

- Gdy się skończyło (wizyta w Kijowie - red.) zacząłem organizować spotkanie z Putinem. Wyobrażacie sobie zorganizowanie tego spotkania dwa dni później? I zrobienie tego na autostradzie, wracając z Kijowa do Budapesztu? Nie. Wysłałem tajną wiadomość do ministra spraw zagranicznych by to zorganizował. Bo jak wiadomo, telekomunikacja jest całkowicie pod nadzorem "innych dużych chłopców" - przekonywał.