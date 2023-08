Viktor Orban porównuje Węgry do Watykanu

Orban nie chciał "rujnować się dla Ukrainy". Teraz zachęca do rozmów

Pod koniec marca ubiegłego roku, miesiąc po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Viktor Orban podkreślał, że Węgry robią wszystko, co w ich mocy, by pomagać Ukrainie . Zaznaczył przy tym, że Ukraińcy "nie mogą wymagać, żeby się dla nich rujnować" .

Już wtedy podkreślał, że embargo na rosyjskie surowce przyniesie problemy węgierskiej gospodarce. - Jeśli nie będzie ropy i gazu, węgierska gospodarka zatrzyma się: fabryki zostaną zamknięte, pojawi się masowe bezrobocie. To, o co proszą Ukraińcy, to całkowite zatrzymanie węgierskiej gospodarki i obniżenie poziomu jej produktywności do stanu, jaki był 8-10 lat temu - mówił wtedy.