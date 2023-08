Viktor Orban o wojnie w Ukrainie: Potrzebny rozejm

Według niego powinno stać się to tak szybko, jak to tylko możliwe, bo - jak podkreślał - wojny w Ukrainie nie zatrzyma żaden plan pokojowy . - W pierwszej kolejności potrzebny jest rozejm - powiedział.

Podczas przemówienia zaznaczył, że w tym czasie w Ukrainie zginą dziesiątki osób , a kierowani na front wojskowi mają szansę na przeżycie od czterech do siedmiu dni.

Szef węgierskiego rządu wskazał na " pierwszy błąd Europy " w podejściu do trwającego konfliktu. Zdaniem Orbana Zachód niepotrzebnie " zglobalizował wojnę ". - Strategia jest taka, że Ukraińcy walczą i giną , a my dajemy im pieniądze, informacje i broń - powiedział premier Węgier, którego słowa cytuje portal 24HU.

Orban i wojskowe wsparcie dla Ukrainy. "Nikt nie ma odwagi"

Powtórzył też, że potrzebny jest rozejm albo nowa strategia. - Tylko jej nie ma, bo Ukraińcy są w złej sytuacji pod względem "siły roboczej". Trzeba by wysłać żołnierzy, ale nikt nie chce i nie ma odwagi, by to zrobić - zauważył.