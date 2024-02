Zdaniem Orbana zakładanie, że Ukraina będzie chronić całą Europę jest nieprawdziwe , bo "nie oferuje Europejczykom jakiegokolwiek dodatkowego bezpieczeństwa". - Większość z nas jest już członkami NATO , które jest znacznie silniejsze od Rosji . Nie ma niebezpieczeństwa, że Rosja zaatakuje członka NATO - stwierdził. Co więcej, nawiązał także do przyszłości Kijowa w Unii Europejskiej.

Premier Węgier mówił o Ukrainie. Wskazał, że powinna być "strefą buforową"

- Czy nam się to podoba, czy nie, czy Ukraińcom się to podoba, czy nie, Ukraina jest tam, gdzie jest na mapie. Jej najlepszą perspektywą byłoby bycie strefą buforową między Rosją a Zachodem - oczywiście z gwarancjami bezpieczeństwa - mówi Viktor Orban.

Podkreślił również, że jeśli do tego dojdzie, Ukraina straci swoje ziemie . - Rosja będzie niszczyć Ukrainę raz za razem. Rosja nigdy nie zaakceptuje takiego członka Unii Europejskiej i NATO jak Ukraina u swoich drzwi. Nigdy - zaznaczył. Zdaniem Orbana w 2008 roku zmarnowano szansę na akcesję Ukrainy i Gruzji do UE, a tym samym zaprzepaszczono szansę na perspektywy Ukrainy w Unii i Sojuszu .

Co więcej, zdaniem Orbana, Federacja Rosyjska nigdy nie zaakceptuje Ukrainy jako partnera do negocjacji - prędzej rola ta przypadłabym Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej, jeśli "będą wystarczająco mądrzy". - Największym zagrożeniem dla Europy jest osiągnięcie porozumienia w sprawie struktury bezpieczeństwa naszego kontynentu między Rosją a Ameryką, ponad naszymi głowami - mówił.

Viktor Orban o Parlamencie Europejskim: To dom wariatów

Były kanclerz Austrii podkreślił, że Rosji nie można ufać, ale zdaniem Viktora Orbana, nie chodzi tutaj o kwestię zaufania, ale siły. - My, Europejczycy, nie jesteśmy wystarczająco silni, by Rosjanie traktowali nas poważnie. To jest gra o władzę. To jest wojna. Musimy pokazać siłę i musimy jasno zakomunikować Rosjanom: my mamy interesy, oni mają interesy - to jest podstawa, na której możemy zawierać porozumienia - uważa Orban.