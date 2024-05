W ocenie kardynała Pietro Parolina "powinno to niepokoić każdą osobę, która ma w sercu losy naszego świata".

Ukraina. Kardynał Parolin o zachodniej broni

- To mogłoby doprowadzić do eskalacji, której nikt nie mógłby już kontrolować - ocenił kardynał Pietro Parolin.

- To naprawdę niepokojąca perspektywa - dodał watykański hierarcha.

Duchowny zaznaczył, że w kwestii wojny na Ukrainie Watykan jest "zaangażowany na polu humanitarnym". - Przede wszystkim jeśli chodzi o powrót ukraińskich dzieci do ojczyzny - zaznaczył watykański sekretarz stanu. - To dzieci wywiezione z Ukrainy do Rosji - dodał.