To było zdecydowanie najbardziej wyczekiwane spotkanie tegorocznej edycji Campusu Polska Przyszłości . Do ostatniej chwili trzymane w tajemnicy i potwierdzone zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej. Niespodzianka spodobała się jednak uczestnikom, bo Witalij Kliczko był przez nich witany niczym gwiazda rocka. Idąc na scenę w Campus Arenie wymieniał uśmiechy, uściski i zbijał "piątki" z osobami z widowni.

Przewodnią myślą, którą Kliczko podzielił się z uczestnikami i która kilkukrotnie powracała podczas jego wypowiedzi była nadzieja i podążanie za marzeniami. - Najważniejszą rzeczą w życiu jest, by mieć marzenie. Marzyć, by gdzieś być, marzyć, by coś robić, marzyć, by coś osiągnąć - przekonywał były pięściarz.