Pomoc dla Ukrainy przyznana. Dmytro Kułeba: Zły dzień dla Putina

W sobotę wieczorem do decyzji Stanów Zjednoczonych odniósł się w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba . " Zły dzień dla Putina . Zły dzień dla każdego, kto ośmielił się wierzyć, że Ameryka może się wahać (...)" - napisał.

Do przegłosowania ustawy o pomocy dla Ukrainy odniósł się także Wołodymyr Zełenski , który podziękował Stanom Zjednoczonym. " Demokracja i wolność zawsze będą miały globalne znaczenie i nigdy nie upadną, dopóki Stany Zjednoczone będą je chronić" - napisał prezydent Ukrainy. Ocenił, że przyjęta ustawa "zapobiegnie rozszerzaniu się wojny, uratuje tysiące istnień ludzkich i pomoże obu naszym narodom stać się silniejszymi".

Pakiet pomocy dla Ukrainy. Kreml niezadowolony z decyzji USA

W ocenie Pieskowa wsparcie "doprowadzi do większej liczby ofiar śmiertelnych tego konfliktu". Jak dodał, pakiet ponadto "wzbogaci USA". Z koeli rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa stwierdziła, że "pogłębi to kryzys na całym świecie", a militarne wsparcie dla Kijowa to "bezpośrednie sponsorowanie działalności terrorystycznej".