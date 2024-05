Ukraina. Strategiczne radary Rosji nowym celem

Jak podaje dziennik, przedstawiciele USA przekazali Ukrainie, że dwa niedawne ataki na rosyjskie radary używane m.in. do wykrywania nadchodzących uderzeń mogą być destabilizujące i wywołać niepokój Rosji co do intencji USA.

Wojna na Ukrainie. Ataki pod Orskiem i Armawirem

"Na każdym kroku dostosowywaliśmy i zmienialiśmy nasze podejście, kiedy było to konieczne. I jest to dokładnie to, co będziemy robić w przyszłości. Zawsze słuchamy, zawsze się uczymy i zawsze podejmujemy decyzje, biorąc pod uwagę to, co jest konieczne, by zapewnić, że Ukraina jest w stanie skutecznie się bronić" - powiedział Blinken.