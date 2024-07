- Nasza polityka dotycząca uderzeń dalekiego zasięgu nie zmieniła się. Sądzę, że ważną rzeczą do zrozumienia jest to, że nie chcemy widzieć niezamierzonych konsekwencji, eskalacji, która mogłaby przekształcić to w szerszy konflikt wykraczający poza Ukrainę. Myślę, że wszyscy powinniśmy wziąć to pod uwagę i potraktować to bardzo poważnie - powiedział gen. Pat Ryder w rozmowie z Voice of America, którą cytuje "Ukrainska Pravda".

